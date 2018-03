Argentinië treurt om dood René Houseman

De flamboyante buitenspeler veroverde in 1978 in eigen land de wereldtitel dankzij een zege in de WK-finale tegen Nederland (3-1 na verlenging). In dat duel viel hij in de 75e minuut in. Houseman was op het WK in 1974 in Duitsland eveneens actief.



Houseman speelde 55 interlands. Hij stond bekend als 'El Loco' (De Gek), vanwege zijn briljante acties op het veld en zijn rebelse aard. De oud-speler van onder meer Huracán, River Plate en Independiente overleed aan tongkanker.