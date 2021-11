Argentinië weer stap dichter bij WK na zege op Uruguay

Argentinië is door een minimale zege op Uruguay een flinke stap dichter bij het WK van volgend jaar in Qatar. In de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo won de kampioen van Zuid-Amerika met 1-0, waardoor het de tweede plaats in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep achter Brazilië nog steviger in handen heeft. De eerste vier plaatsen zich rechtstreeks, de nummer vijf speelt nog een internationale play-off. De Brazilianen kwalificeerden zich donderdagnacht als eerste voor de WK-eindronde door een 1-0 thuiszege op Colombia.

Argentinië, waar Lionel Messi op de bank begon, kwam al vroeg in het duel op voorsprong. Ángel Di Maria, bij ontstentenis van Messi met de aanvoerdersband om de arm, krulde al na zes minuten met zijn linkerbeen prachtig de openingstreffer in de verre hoek achter de Uruguyaanse doelman Fernando Muslera.

In het vervolg hadden de Argentijnen wel ruimschoots meer balbezit, maar Uruguay was met een aantal flitsende counters eigenlijk het gevaarlijkst. Vooral Luis Suárez kreeg een paar prima mogelijkheden op de gelijkmaker, zelfs in de slotfase nog, maar telkens bracht de Argentijnse doelman Emiliano Martínez redding.

Met de overwinning in Montevideo zette Argentinië een indrukwekkende reeks voort. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni is al zo’n twee jaar, 26 wedstrijden, ongeslagen. Zijn ploeg is in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep na twaalf van de achttien duels nu tweede met 28 punten. Uruguay bezet de zesde plaats, met een wedstrijd meer gespeeld en 16 punten, evenveel als Chili (nu vierde) en Colombia (vijfde), maar met een slechter doelsaldo. Ecuador is derde met 20 punten uit dertien duels.

Dinsdag is er opnieuw een speelronde in Zuid-Amerika. In het Argentijnse San Juan ontmoeten Argentinië en Brazilië elkaar. Chili ontvangt Ecuador, terwijl Colombia in het eigen Barranquilla Paraguay ontmoet. Het Uruguay van Suárez speelt de lastige uitwedstrijd tegen Bolivia, in het hooggelegen La Paz waar de ijle lucht altijd een extra tegenstander is.

De Uruguayaanse doelman Fernando Muslera ziet hoe het gekrulde schot van Di Maria achter hem in de hoek verdwijnt.