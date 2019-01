Arias maakt eerste doelpunt voor Atlético

Samenvatting Casemiro redt Real met heerlijke pegel

19:17 Carlos Henrique Casimiro - alias Casemiro - heeft Real Madrid behoed voor weer een flater in La Liga. Met een schitterend afstandsschot zorgde de Braziliaanse middenvelder, één van de weinigen die dit seizoen wel zijn niveau haalt bij de Koninklijke, voor de beslissing in de topper tegen Sevilla. Diep in de blessuretijd maakte Luka Modric aan alle onzekerheid een einde (2-0).