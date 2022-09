Arne Slot over pijnlijke nederlaag tegen Lazio: 'Dat krijg je als je op hoger niveau speelt’

Geschrokken was Arne Slot niet van wat hij Feyenoord donderdagavond op de mat zag leggen, maar blij was hij er allerminst mee. ,,Je voelt dat de jongens er met de beste bedoelingen staan, maar ze krijgen het gewoon niet voor elkaar.”

Feyenoord stond na een kwartier al met 2-0 achter en kwam pas in tweede helft aan voetballen toe. Precies op het moment dat Feyenoord kansen kreeg, maakte Lazio de 4-0. ,,Geschrokken is geen lekker woord om te gebruiken, maar de eerste helft was wel heel erg anders dan ik me had voorgesteld", zei Slot bij Veronica. ,,Maar dat krijg je als je op een niveau speelt waar je de afgelopen weken nog niet op getest bent. Dan moet het plots allemaal een tempo hoger en daarin kwamen we ruimschoots tekort in de eerste helft.”

,,Je voelt dat de jongens er met de beste bedoelingen staan, maar ze krijgen het gewoon niet voor elkaar. Dat is vervelend. We verloren zó vaak simpel de bal. Als je mentaal gezien zo in de wedstrijd zit en je wordt zo weggespeeld, is het ook moeilijk om aan de bal te zijn", legt de trainer uit.

De Feyenoord-trainer was wel blij met de tweede helft. ,,Hoe reageer je als je in de eerste helft zo'n oorwassing krijgt? Daar heb ik een goede reactie op gezien. Uiteindelijk hebben we nog twee goals gemaakt en hadden we kans op meer, al moet ik aangeven dat ook zij nog kansen kregen.”

Geen fijne avond voor Bijlow

Justin Bijlow beleefde geen fijne avond. In Stadio Olimpico moest hij vier tegentreffers incasseren en zag hij zijn ploeg vooral in de eerste helft worstelen tegen Lazio. ,,Snel vergeten? Nee, we moeten hiervan leren.”



Al na een kwartier stond Feyenoord met 2-0 achter. Vooral aan de tweede goal van Lazio kon Bijlow iets doen. Felipe Anderson sneed naar binnen en verschalkte de doelman in de korte hoek. Net op het moment dat Anderson afvuurde, stapte Bijlow de verkeerde kant op. ,,Ik kan er kort over zijn: het is niet goed van mij. Ik stap naar rechts en hij schiet in de korte hoek. Het is niet dat ik daar het team mee help, nee.”

Volledig scherm Justin Bijlow kijkt hoe de bal in het doel verdwijnt. © REUTERS

Bijlow vervolgt: ,,De eerste helft was niet goed. Lazio kreeg veel ruimte om te voetballen. Onze pressing was niet helemaal op orde, waardoor ze makkelijk de vrije man konden vinden. Vooral vanaf het middenveld waren ze erg gevaarlijk en daar kwamen ook de meeste kansen uit voort. We moeten hiervan leren en de beelden terugkijken. De tweede helft kwamen we wel beter uit de startblokken en konden we nog bijna tot 4-3 terugkomen. De tweede helft was duidelijk beter dan de eerste helft.”