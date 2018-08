Arsenal diep in blessuretijd naast Chelsea

Lacazette was in de 72ste minuut in de ploeg gekomen voor Pierre-Emerick Aubameyang. Na een kwartier hield Petr Cech, de doelman van Arsenal, zijn ploeg op de been door een strafschop van Álvaro Morata te keren. Rüdiger had al na vijf minuten raak gekopt uit een corner.



Bij Arsenal raakte Aaron Ramsey tijdens de warming-up geblesseerd aan zijn kuit. Hij werd op de valreep vervangen door Emile Smith Rowe.



Chelsea begint op zaterdag 11 augustus aan de Premier League (Huddersfield Town uit), Arsenal neemt het een dag later thuis op tegen Manchester City.