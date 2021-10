Arsenal doet uitstekende zaken in Premier League, doelman Ramsdale de grote man

Organisa­tor dodelijke vlucht met voetballer Sala schuldig bevonden

De 67-jarige zakenman David Henderson is door een rechtbank in Cardiff schuldig bevonden aan het zonder toestemming van de autoriteiten regelen van een vliegtuigje. Daarin werd begin 2019 voetballer Emiliano Sala vervoerd voor zijn transfer van Nantes naar Cardiff City. Het toestel stortte neer in Het Kanaal nabij Guernsey.

28 oktober