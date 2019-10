Arsenal herovert koppositie dankzij goal Miedema in topper tegen City

Arsenal en Manchester City staan nu allebei op 12 punten na vijf competitieduels en het doelsaldo is ook gelijk (allebei +6), maar vanwege het onderlinge resultaat gaat Arsenal nu weer aan kop.



Miedema scoorde in de 43ste minuut na een goede steekpass van de Schotse middenvelder Kim Little. Het was voor Miedema pas haar tweede goal van dit seizoen in de FA Women's Super League, waarin ze vorig seizoen topscorer (met 22 goals) en beste speelster werd. Kort voor tijd leek Miedema nog een assist te geven op Jordan Nobbs, maar haar schot ging naast. Daniëlle van de Donk speelde ook de hele wedstrijd, Jill Roord mocht kort voor tijd nog invallen bij Arsenal.