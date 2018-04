Arsenal kan naam Viera doorstrepen als opvolger Wenger

De huidige trainer van New York City wordt door verschillende Britse media in verband gebracht met een terugkeer naar de Gunners. Vieira zelf zegt in New York te blijven. ,,Ik ben altijd gevleid als mijn naam genoemd wordt bij andere clubs. Het is goed voor je ego, maar daar is ook alles mee gezegd. Ik ben gelukkig hier", zei de 41-jarige Fransman tegen radiostation WNYE.



Bij de meeste Engelse bookmakers was Vieira favoriet om het stokje van Wenger over te nemen. ,,Ik heb negen jaar onder contract gestaan bij Arsenal. Dat maakt de club speciaal voor me, maar het is niet genoeg om er meteen trainer te willen worden. We zullen zien wat er de komende jaren gebeurt."



Vieira was één van de talloze namen op de lijsten met mogelijke opvolgers. Ook Diego Simeone (Atlético Madrid), Thomas Tuchel (zonder club), Luis Enrique (zonder club), Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (zonder club), Joachim Löw (Duitsland) en Mikel Arteta (assistent Manchester City) worden veelvuldig genoemd. Wie vind jij de meest geschikte kandidaat? Stem mee via de poll!