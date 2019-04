Arsenal laat het ook afweten in strijd om vierde plek

39ste prijs Dani Alves PSG voor achtste keer landskampi­oen na gelijkspel achtervol­ger Lille

17:12 Paris Saint-Germain is voor de achtste keer kampioen van Frankrijk geworden. Dat gebeurde na het doelpuntloze gelijkspel van nummer twee Lille bij Toulouse. Het is voor PSG de zesde landstitel in zeven jaar.