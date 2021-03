Arsenal na halfuur ruim achter bij West Ham, maar pakt dankzij Lacazette toch nog een punt

Spurs Mourinho valt spelers af na EL-uitschake­ling: ‘Ik heb ze nog gewaar­schuwd’

18 maart Trainer José Mourinho was donderdag teleurgesteld in de spelers van Tottenham Hotspur. De Londenaren verloren in de achtste finales na verlenging verrassend met 3-0 van Dinamo Zagreb. ,,Alleen in de laatste tien minuten van de tweede helft van de verlenging deden we er alles aan om een goed resultaat te halen”, keek Mourinho terug.