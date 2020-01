Arsenal schakelt Aké en co uit in FA Cup

Bournemouth drong na de rust aan, maar kon de geleden schade in de eerste helft niet repareren. Bukayo Saka bracht Arsenal al in de 5de minuut op voorsprong. De mee opgekomen verdediger knalde uit een moeilijke hoek raak. De 20-jarige Eddie Nketiah, die de kans kreeg in de spits, had het bij de 0-2 heel wat makkelijker. Hij hoefde van dichtbij de bal slechts in te tikken. De goal van Sam Surridge kwam te laat: pas in de vierde minuut van de blessuretijd.