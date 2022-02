Arsenal verscheurt contract Aubameyang; wachten op FC Barcelona

De Spaanse pers meldde maandag dat Aubameyang in Spanje waarschijnlijk een contract van zes maanden met een optie voor nog een jaar gaat tekenen. Het is nog wel wachten op een officiële verklaring van de Catalanen.

,,Pierre-Emerick Aubameyang heeft de club met wederzijds goedvinden verlaten. We wensen ‘Auba’ het beste voor het volgende hoofdstuk van zijn carrière en bedanken hem voor zijn bijdrage aan onze club”, schreef Arsenal in een toelichting.

Aubameyang, die in januari 2018 voor 60 miljoen euro van Dortmund naar Arsenal verhuisde, maakte 92 doelpunten in 162 wedstrijden in alle competities voor de Gunners. De aanvaller, in 2015 Afrikaans voetballer van het jaar, speelde voor AC Milan, Dijon, Lille, Monaco en Saint-Etienne voordat hij in 2013 tekende voor Borussia Dortmund.