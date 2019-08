Arsenal verslaat Burnley en heeft eindelijk weer volle buit na twee wedstrijden

Het was voornamelijk Arsenal dat de bal had in het eerste bedrijf, maar Burnley verdedigde goed. Toch konden zij niet voorkomen dat Alexandre Lacazette vanuit een corner de 1-0 maakte. De Franse nummer 9 kreeg de bal, draaide zich op de grond in een positie om te schieten en verschalkte doelman Nick Pope door diens benen. Nog voor rust zette Ashley Barnes Burnley naast de thuisploeg. Na een van richting veranderd schot kwam de bal voor de voeten van de topscorer terecht, die enkel nog een hoek uit moest zoeken. In de 45ste minuut leek Reiss Nelson The Gunners op prachtige wijze met 2-1 de rust in te knallen, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Unai Emery - vanmiddag niet beschikkend over de zieke Mesut Özil - vond wat hij in de eerste helft had gezien niet genoeg en besloot zomeraankoop Nicolas Pépé te brengen. Dat leidde lange tijd tot niets concreets, tot de 64ste minuut. Dani Ceballos veroverde de bal bij Johann Berg Gudmundsson, passte naar Aubameyang en die schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak: 2-1. In het laatste half uur waren er voor beide doelen nog wat kansjes te noteren, met name Burnley-goalie Pope trad een paar keer goed op. Gescoord werd er echter niet meer.



Arsenal heeft nu alweer de laatste elf wedstrijden op rij gewonnen van Burnley. The Clarets behaalden in december 2009 voor het laatst een resultaat tegen de club uit de Engelse hoofdstad (1-1). Belangrijker is het voor Arsenal dat het voor het eerst sinds datzelfde seizoen weer eens met zes punten staat na twee wedstrijden. Burnley blijft op zijn beurt steken op drie.