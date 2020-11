Arts: Maradona is na hersenoperatie soms verward

,,Het gaat goed met Diego. De scan ziet er goed uit. We hebben zelfs gedanst. Gedanst ja’’, zei de arts donderdagmiddag tegen verslaggevers. ,,Maar daarnaast heeft hij periodes van verwarring. Dat schrijven we toe aan onthouding. Daarvoor is behandeling nodig en dat gaat een paar dagen duren. We denken dat dat het beste is voor Diego.’’

De vorige week vrijdag 60 jaar geworden volksheld werd maandag in het ziekenhuis in La Plata opgenomen met bloedarmoede, uitdrogings- en vermoeidheidsverschijnselen en mentale problemen. Een dag later is tijdens een ruim een uur durende operatie in een kliniek in Buenos Aires een bloedprop in zijn hersenen verwijderd. Luque gaf na de operatie aan dat die succesvol is verlopen en dat Maradona goed op de ingreep reageerde.