Artsen schreven 726 keer ontstekingsremmers voor op WK in Rusland

In de 72 uur voor een WK-duel is in Rusland maar liefst 726 keer een ontstekingsremmer voorgeschreven. ,,Er zijn teams waar ze alle 23 slikten, zelfs de derde keeper dus”, vertelt D’Hooghe aan Het Nieuwsblad. ,,Er zijn zelfs spelers die verschillende ontstekingsremmers door elkaar namen, wat helemaal zinloos is. Dat zijn idioten die hun maag- en darmstelsel om zeep helpen.” Hoewel het aantal schrikbarend hoog is, was het gebruik van ontstekingsremmers in Brazilië, tijdens het WK van 2014, nog groter. In Rusland werden de ontstekingsremmers echter ook vaak vervangen door analgetica, een pijnstiller.