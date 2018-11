AS Roma helpt in coma geraakte Liverpool-fan

LIVE | Blijft België in Nations League tegen IJsland ongeslagen?

19:52 De Nations League, de nieuwe Europese competitie voor landenteams, is de derde competitieronde ingegaan. Dit is het programma in League A en League B van deze en volgende week. Ook vermelden we hier komende week alle uitslagen, de stand én het programma van de belangrijkste oefeninterlands.