AS Roma klopt Lazio in stadsderby zonder Kluivert

Lorenzo Pellegrini, net voor rust ingevallen voor Javier Pastore, zette Roma in de 45e minuut op 1-0. Lazio kwam op gelijke hoogte door een schot van Ciro Immobile. Uit een vrije trap zorgde de Serviër Aleksandar Kolarov voor de hernieuwde voorsprong van Roma. De Argentijn Federico Fazio besliste het duel in de 86e minuut met een fraaie kopbal: 3-1.



Bij Roma bleef Justin Kluivert de hele wedstrijd op de bank. Ook in het vorige duel (4-0 zege op Frosinone) moest de 19-jarige aanvaller toekijken. Rick Karsdorp, die een aanvaring had met Di Francesco, kwam ook niet in actie.



AS Roma klom dankzij de derde zege naar de voorlopige vijfde plaats. Lazio staat vierde met één punt meer.