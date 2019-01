AS Roma met Karsdorp en Kluivert langs Torino

Matchwinnaar werd Stephan El Shaarawy, die in de 73ste devoor de Romeinse zege zorgde. Daarvoor had AS Roma een voorsprong van 2-0 na goals van Nicolo Zaniolo en Aleksandar Kolarov uit een strafschop verspeeld. Tomás Rincón en Cristian Ansaldi leken Torino een punt te bezorgen, maar daar stak El Shaarawy een stokje voor.



Karsdorp, die voor het eerst sinds eind augustus een basisplaats had in de competitie, en Kluivert, die tegen een gele kaart aanliep vanwege commentaar op de leiding, haalden het einde niet. Het Nederlandse duo werd in het slotkwartier gewisseld.



AS Roma klom door de zege weer over aartsrivaal Lazio naar de top 4 van de Serie A, op een straatlengte van koploper Juventus. Lazio speelt morgenavond uit bij Napoli.