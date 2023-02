AS Roma wint met in basis teruggekeerde Rick Karsdorp en invaller Georginio Wijnaldum

De Noorse spits Ola Solbakken, in de winterstop overgekomen van Bodø/Glimt, maakte kort voor rust het enige doelpunt voor 61.000 toeschouwers in het Stadio Olimpico in Rome.



Georginio Wijnaldum mocht in de slotfase invallen bij AS Roma. Jayden Braaf speelde het laatste half uur mee met Hellas Verona. Zijn ploeggenoot Deyovaisio Zeefuik bekeek het hele duel vanaf de bank.

AS Roma staat op de derde plaats van de Serie A, met evenveel punten maar een beter doelsaldo dan AC Milan. De achterstand op koploper Napoli is al opgelopen tot 18 punten. Het als tweede geklasseerde Inter heeft drie punten meer dan AS Roma en AC Milan.

Karsdorp keerde onlangs na enkele maanden afwezigheid terug op het veld bij AS Roma. De voormalig Feyenoorder leefde flinke tijd in onmin met zijn Portugese coach José Mourinho, raakte geblesseerd en werd zelfs door zijn club op de transferlijst gezet. Inmiddels behoort Karsdorp weer tot de selectie en kon hij donderdag tegen Red Bull Salzburg in de Europa League al zijn rentree maken, maar toen bleef hij nog op de bank.

In november speelde Karsdorp niet zijn beste wedstrijd tegen Sassuolo. De wedstrijd eindigde in 1-1 en de Nederlander moest het flink ontgelden bij Mourinho. Hij werd door zijn trainer uitgemaakt voor ‘saboteur’. Volgens Italiaanse media zou de 28-jarige vleugelverdediger vervolgens opzettelijk niet zijn komen opdagen op de training. Ook miste hij tijdens het WK een trainingsstage in Japan.



De spanningen tussen Roma en Karsdorp liepen in de periode daarna alleen maar verder op. Ook supporters begonnen zich te mengen en maakten hem uit voor verrader, wat er zelfs toe leidde dat de drievoudig international even buiten het centrum van Rome ging wonen. Spelersvakbonden VVCS en FIFPro eisten dat de Italiaanse club zou ingrijpen.

Atalanta verliest thuis van Lecce

Atalanta is verder achterop geraakt in de strijd om de topplaatsen in de Serie A. De club uit Bergamo ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen middenmoter Lecce.

Atalanta staat nog vierde met 41 punten, maar kan later zondag nog gepasseerd worden door AS Roma en Lazio als zij hun wedstrijden weten te winnen. De thuisploeg begon met Teun Koopmeiners. Marten de Roon ontbrak wegens een schorsing en Hans Hateboer is geblesseerd.

Lecce kwam al in de vierde minuut op voorsprong. Assan Ceesay schoot van ver raak. Atalanta zocht naar de gelijkmaker, maar kwam niet tot grote kansen. Alexis Blin vergrootte de voorsprong voor de bezoekers in de 74ste minuut met een rake kopbal. Rasmus Højlund maakte nog de 2-1, maar de thuisploeg kon niet meer langszij komen.

Volledig scherm Teun Koopmeiners (rechts) treurt na een goal van Lecce. © ANP / EPA

Juventus doet vertrouwen op

Juventus heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie vertrouwen opgedaan voor de terugwedstrijd tegen Nantes in de tussenronde van de Europa League. Het elftal van trainer Massimiliano Allegri won bij het laaggeklasseerde Spezia door doelpunten van Moise Kean en Ángel Di María: 0-2.

Juventus klom dankzij de zege naar de zevende plek. De club uit Turijn kreeg dit seizoen 15 strafpunten opgelegd omdat er zou zijn gesjoemeld met transferwaardes van spelers om zo aan de financiële regels te voldoen.

Vanwege die puntenstraf is het via de Italiaanse competitie erg lastig voor Juventus om zich voor de Champions League te plaatsen. Daarvoor is een plaats bij de eerste vier vereist. Juventus staat nu 10 punten achter op de nummer 4 heeft zich daarom ten doel gesteld om de Europa League te winnen. De winnaar van de Europa League krijgt voor komend seizoen een ticket voor het hoofdtoernooi voor de Champions League.

De eerste wedstrijd tussen Juventus en Nantes eindigde donderdag in 1-1. De winnaar kwalificeert zich voor de achtste finales. Bij Spezia, dat deze week trainer Luca Gotti ontsloeg, ontbrak de geblesseerde Nederlandse keeper Jeroen Zoet.

Volledig scherm Angel Di Maria. © AFP

