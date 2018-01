Aspas ontkent racisme-claim Lerma

Tijdens een tv-interview na het duel spuwde Lerma zijn gal: ,,Ik wil mijn beklag doen, nu ik hier voor de camera’s sta”, begon hij. ,,Racistische uitlatingen zouden niet mogen bestaan. Aspas zei ‘negro de mierda’ tegen mij, en dat kan niet getolereerd worden.” Lerma beweerde dat hij de scheidsrechter inlichtte over de uitspraak van Aspas, maar die antwoordde dat hij het 'beu was om gestoord te worden'.

De club van Lerma, Levante, heeft intussen een verklaring vrijgegeven waarin ze hun steun uitspreken voor hun speler en het racisme veroordelen. Aspas reageerde via de website van zijn club: ,,Wat gezegd wordt op het veld blijft op het veld. Dus zal ik niet vertellen wat hij tegen mij zei. In elk geval heb ik die woorden waarvan sprake nooit in de mond genomen.”