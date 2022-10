Aston Villa zet Steven Gerrard op straat na nieuwe, pijnlijk nederlaag

,,We bedanken Steven voor zijn harde werk en betrokkenheid. We wensen hem het beste in de toekomst”, staat in een korte verklaring van de club.

De 42-jarige Gerrard was nog geen jaar werkzaam bij Aston Villa. De Engelse oud-international, clubicoon van Liverpool, stapte in november vorig jaar over van Rangers FC naar Aston Villa. Onder zijn leiding eindigde de club uit Birmingham afgelopen seizoen op de veertiende plaats. Gerrard werd bij de Schotse club Rangers opgevolgd door Giovanni van Bronckhorst.

Na de nederlaag op Craven Cottage tegen Fulham, met een eigen doelpunt en ook nog een rode kaart voor Aston Villa, oogde de Engelsman aangeslagen. ,,Dit was een zware avond voor mij persoonlijk”, zei Gerrard. ,,We zullen zien wat er nu gaat gebeuren, maar ik begrijp in welke situatie we zitten.” Zelf opstappen was volgens Gerrard geen optie. ,,Ik ben een vechter, dat zit in mijn DNA. Ik blijf doorvechten, tot me iets anders wordt verteld.” Niet veel later kwam de mededeling van de clubleiding dat hij is ontslagen.

Gerrard is al de vierde trainer in de Premier League die dat in dit seizoen overkwam. Ook bij Bournemouth, Chelsea en Wolverhampton Wanderers werd de trainer ontslagen.