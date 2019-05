Atalanta Bergamo voor het eerst in clubhistorie de Champions League in

Derde in Serie AAtalanta Bergamo heeft zich voor het eerst in de clubhistorie geplaatst voor de Champions League. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini won op de laatste speeldag met 3-1 van Sassuolo, waarmee het derde werd in de Serie A.

Door Emiel Poelert



Een mix van ongeloof, opluchting en uitzinnige vreugde siert de gezichten van de Atalanta-spelers. Zelfs voor een leek is direct duidelijk dat er in het MAPEI-stadion van Sassuolo iets bijzonders is gebeurd. Een seizoen lang schreef Atalanta aan zijn eigen sprookje en besloot dat met het binnenhalen van een Champions League-ticket. Het Internazionale van Stefan de Vrij plaatste zich als nummer vier ook voor het prestigieuze toernooi.



Atalanta schrok zich even flink toen het na 19 minuten verrassend op achterstand kwam tegen Sassuolo door een bekeken schuiver van Domenico Berardi. De Colombiaanse topschutter Duván Zapata zorgde tien minuten voor rust met zijn 23ste competitietreffer voor de gelijkmaker. Het sleutelmoment viel opvallend genoeg vlak na het rustsignaal. Voor zijn rol bij een opstootje kreeg Sassuolo-spits Berardi een rode kaart. Dat tiental bleek na rust niet bij machte Atalanta te stoppen. Aanvoerder ‘Papu’ Gómez maakte de bevrijdende 2-1, invaller Mario Pasalic tekende voor het slotakkoord. Het feest op tribune bij was toen al lang begonnen.

Drie Nederlanders hebben een wezenlijk aandeel in het succes van Atalanta. Controlerende middenvelder Marten de Roon en kilometervreter Hans Hateboer (vanavond geschorst) zijn onomstreden, ex-Heraclied Robin Gosens – die ook een Duits paspoort heeft – wisselt basisplaatsen af met invalbeurten.

De prestatie die dit drietal met hun ploeggenoten leverde, mag een klein voetbalwonder heten. Op basis van het budget zou de club uit Lombardije onderin de middenmoot moeten bungelen. Als het even tegen zit, dreigt al snel degradatie. Deze eeuw ging het driemaal mis: in 2003, 2005 en in 2010.

Pressievoetbal

Met de aanstelling van coach Gian Piero Gasperini in 2016 werd de weg omhoog ingezet. Zijn attractieve pressievoetbal - in combinatie met een spitsvondig aankoopbeleid - leidde al tot een vierde en zevende klassering. Dit seizoen presteerde Atalanta nóg beter. Geen club in de Serie A scoorde vaker dan de ploeg uit Bergamo: 77 keer.

Ook veelzeggend: in de duels met het onaantastbaar geachte Juventus bleef Atalanta fier overeind. In de competitie eindigden beide ontmoetingen in een gelijkspel (2-2 en 1-1), in de kwartfinale van de Coppa Italia kreeg de Oude Dame zelfs een pak slaag: 3-0.

Anderhalve week geleden hoopte Atalanta Bergamo het topseizoen op te luisteren met de winst van de Coppa Italia, maar Lazio bleek ietwat gelukkig de sterkste (0-2) in de Italiaanse bekerfinale in Stadio Olimpico in Rome. Tegen Sassuolo volgde de bekroning vanavond alsnog. Atalanta speelde het ‘thuisduel’ opvallend genoeg in het stadion van Sassuolo vanwege een verbouwing van de eigen thuishaven. Dat merkwaardige gegeven wist de pret van de massaal meegereisde fans echter geen moment te drukken.

Opstootje

Vlak voor de rust was De Roon betrokken bij een flink opstootje. Tegenstander Francesco Magnanelli duwde met zijn hoofd tegen het hoofd van de Nederlander, die daarna tegen de grond ging. Ploeggenoten van Magnanelli vonden de valpartij van De Roon overdreven en gingen boos verhaal halen bij hem. In alle consternatie kreeg aanvaller Domenico Berardi van Sassuolo de rode kaart. In de 83e minuut kreeg Magnanelli zijn tweede gele kaart, waardoor Sassuolo het duel met negen man beëindigde.

Internazionale eindigde het seizoen als vierde en gaat ook de Champions League in. Het dankte de benauwde zege op Empoli aan Radja Nainggolan, die in de 81ste minuut voor de 2-1 zorgde. Ploeggenoot Mauro Icardi had na een uur eerst nog een strafschop gemist. AC Milan werd ondanks de 2-3 zege bij SPAL vijfde en zal dus volgend seizoen opnieuw in de Europa League gaan uitkomen.

AS Roma werd zesde en gaat ook in de Europa League spelen. De club uit de hoofdstad zwaaide aanvoerder Daniele De Rossi uit met een zege op Parma (2-1). De 35-jarige middenvelder vertrekt na zeventien seizoenen in de hoofdmacht bij de Romeinse club. Juventus nam met een nederlaag afscheid van trainer Massimiliano Allegri. De landskampioen verloor met 2-0 bij middenmoter Sampdoria.

