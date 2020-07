Atalanta-coach over blessure Mbappé: ‘Heel vervelend, hopelijk kan hij gewoon meedoen’

Hoewel Atalanta Bergamo tot drie punten van Juventus had kunnen komen, lijkt iedereen in Italië zich erbij neergelegd te hebben dat Juventus weer de titel pakt. Nadat de ploeg van Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens twee punten had laten liggen op bezoek bij Milaan was coach Gian Piero Gasperini een tevreden mens: ,,Het is niet makkelijk om tegen AC Milan te spelen in deze fase. Ik denk dat dit een uitstekend punt is", zei de coach. Met nog twee wedstrijden te gaan voor Atalanta blijft de achterstand op Juventus dus vijf punten en dat terwijl Juventus nog een wedstrijd tegoed heeft.

De focus van Atalanta kan dus op de kwartfinale van de Champions League, waarin het 12 augustus in Lissabon tegen Paris Saint-Germain speelt. Omdat AC Milan - Atalanta later begon dan de Franse bekerfinale tussen PSG en Saint-Étienne was het na het Serie A-duel ook bekend dat Mbappé met een zware blessure was uitgevallen in Parijs.



Atalanta-coach Gasperini kreeg na afloop het nieuws ook te horen. ,,Dat is spijtig om te horen, dat wist ik nog niet. Ik hoop dat het geen serieuze blessure is. Hij is een geweldige speler", aldus de coach. Toch kreeg hij vanzelfsprekend ook de vraag voorgelegd of het zijn ploeg juist niet heel goed uitkwam dat de sterspeler van PSG mogelijk niet meedoet in de kwartfinale van het miljoenenbal. ,,We willen niet winnen door tegenslagen van een ander. Als Mbappé meespeelt en je wint dán, betekent zo'n overwinning nog veel meer. Hopelijk kan hij gewoon meedoen.”