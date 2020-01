Atalanta haalt ongenadig hard uit bij Torino, Gosens weer trefzeker

Grote man bij de bezoekers van Josip Ilicic, die drie keer scoorde. Vooral zijn 0-4 uit een vrije trap van zo'n 50 meter, sprak tot de verbeelding. Luis Muriel (ingevallen in de 82ste minuut) maakte er ook twee, Gosens en Duvan Zapata kwamen één keer tot scoren. Torino eindigde de wedstrijd met negen man; Armando Izzo kreeg een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart, Sasa Lukic werd vlak voor tijd met een directe rode kaart weggestuurd.



Torino staat negende en had bij een overwinning de achterstand op Atalanta teruggebracht tot vijf punten. Dat scenario zat er echter geen moment in in Turijn, waar ook Hans Hateboer en Marten de Roon (Atalanta) aan de aftrap stonden. Met 57 doelpunten is Atalanta ook de meest trefzekere club uit de Serie A. Koploper Juventus kwam pas tot 39 doelpunten.



De van Heracles Almelo overgekomen Lennart Czyborra zat bij Atalanta nog niet bij de selectie.