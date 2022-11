Atalanta is aansluiting met koploper Napoli kwijt, Giroud redt Milan en pakt oliedomme rode kaart

Moet ook Mark van Bommel vrezen voor ontslag in België? ‘Het is er allemaal veel emotione­ler dan in Nederland’

Het was maandag weer eens bijltjesdag in de Belgische Pro League met nog twee ontslagen trainers op een dag. Het seizoen is nog niet halverwege, maar bijna de helft van de trainers is al de laan uitgestuurd. Komende zondag staat Antwerp - Anderlecht op het programma met de Nederlandse coaches Mark van Bommel en Robin Veldman. ,,Het is daar een soort Midden-Oostengebeuren.’’

1 november