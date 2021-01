Atalanta laat punten liggen na slechte start tegen Udinese

Atalanta blijft door het gelijkspel zesde in de Serie A met 33 punten na achttien duels. Juventus staat ook op 33 punten, maar de kampioen van de laatste negen seizoenen heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. AC Milan gaat aan kop in de Serie A met 43 punten na achttien duels. Atalanta gaat komende zaterdag (18.00 uur) op bezoek in San Siro bij de koploper. Internazionale staat tweede met 40 punten, Napoli en AS Roma staan op 34 punten.



Udinese kwam na 23 seconden spelen al op voorsprong in het Stadio Friuli in Udinese. De 19-voudig Argentijns international Roberto Pereyra werd bediend door Udinese-spits Kevin Lasagna en schoot met buitenkantje rechts raak. Udinese had daarna het betere van het spel en was veel in de aanval, maar maakte pas in de 44ste minuut gelijk. De Colombiaanse spits Luis Muriel, die eens in de basis mocht beginnen ten faveure van zijn landgenoot Duván Zapata, schoot de 1-1 binnen na een behendige dribbel in het strafschopgebied.