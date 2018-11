Atalanta loopt averij op ondanks treffer Hateboer

De middenmoot in de Serie A is loopt zo'n beetje van de nummer vier tot en met de nummer elf. Atalanta Bergamo, dat voorafgaand aan het duel negende stond, had met een zege op Empoli een flinke sprong kunnen maken. De Nederlanders Hans Hateboer en Marten de Roon kregen zoals gebruikelijk een basisplaats. Dat gold ook voor oud-Heraclied Robin Gosens.



Na 33 minuten zat Atalanta in een zetel door een doelpunt van Remo Freuler. Hans Hateboer maakte de situatie voor zijn club zeven minuten later nog rooskleuriger. Na een gemiste penalty van Empoli was de koppende Hateboer het eindstation van een fraaie counter.