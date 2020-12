Atalanta spaarde krachten voor CL-kraker met Ajax: ‘Europa League is ook geen schande’

Door Dennis van Bergen



De beelden waren alleszeggend, gistermiddag in Stadio Friuli, het stadion waar de Serie A-wedstrijd Udinese-Atalanta gespeeld zou worden. Vanwege de hevige regenval in het noorden van Italië was het veld zo nat geworden dat de bal amper nog kon rollen. Gevolg, na verschillende inspecties van de piste: afgelasting. Het betekende onverwacht een dag vrij voor Hans Hateboer, Marten de Roon (die allebei in de basis zouden starten) en Sam Lammers. Een welkome meevaller, vooral dat was het ook in aanloop naar het Champions League-duel van woensdag tegen Ajax.

Coach Gian Piero Gasperini was voorafgaande aan de afgelaste ontmoeting immers al vrij duidelijk geweest. De competitiewedstrijd van Atalanta bij Udinese zou al behoorlijk in het teken staan van de voor de Italiaanse club veel belangrijkere Champions League-ontmoeting met Ajax in de Johan Cruijff Arena, waar woensdag om 18.55 uur wordt afgetrapt. De coach had zijn sterspelers Josep Ilicic en Alejandro Papu Gómez gisteren hoe dan ook niet laten spelen tegen Udinese. Hij wilde dat ze extra uitgerust naar Amsterdam zouden vertrekken.

Quote Voetballen in de Europa League is voor Atalanta ook geen schande.

Gian Piero Gasperini , Coach

De coach gaf er ondubbelzinnig het belang van de wedstrijd van komende woensdag mee aan. Er staat immers nogal wat op het spel in de laatste groepswedstrijd in poule D. Een gelijkspel is genoeg voor Atalanta, dat zich in 2019 pas voor het eerst in zijn historie kwalificeerde voor het miljoenenbal, ook al stelt Gasperini dat doorgaan in de Champions League geen ‘must’ is voor zijn elftal. Want, zo geeft hij aan: ,,Voetballen in de Europa League is voor Atalanta ook geen schande.”

Volledig scherm Atalanta-captain Rafael Toloi (links) inspecteert samen met Udinese-aanvoerder Rodrigo Javier de Paul en arbiter Federico La Penna (rechts) het veld. © EPA

De verwachtingen vakkundig temperen; vooral dat lijkt Gasperini te willen doen voorafgaand aan de return van de ontmoeting die eerder in Bergamo in een 2-2 gelijkspel eindigde. Nóg een meevaller voor de coach en Atalanta: tegen eerdere berichten in lijkt Robin Gosens tegen Ajax gewoon inzetbaar. De Nederlandse Duitser testte enige dagen terug positief op het coronavirus. Binnen de Italiaanse club werd daarom gevreesd dat de voormalig speler van Vitesse, FC Dordrecht en Heracles het treffen in de Johan Cruijff Arena zou missen. Gisteren werd duidelijk dat de test van de vleugelspeler ‘vals positief’ was. Ofwel: Gosens kan morgen gewoon meereizen naar Amsterdam, waar Ajax afgelopen zaterdag onverwacht met 1-2 onderuitging tegen FC Twente.

Voor Ruslan Malinovskyi, die eveneens positief testte, lijkt de Champions League-ontmoeting van woensdag daarentegen wel nog te vroeg te komen. De aanvallende middenvelder van Atalanta is nog herstellende van het virus.

