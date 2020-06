Atalanta steviger op vierde plek in Serie A dankzij ruime zege

Voor de thuisclub kwamen Berat Djimsiti, Duvan Zapata en Mehi Bourabia (eigen doel) in de eerste helft tot scoren. Na de rust trof de Colombiaan Zapata opnieuw doel. In de extra tijd scoorde Bourabia opnieuw, deze keer in het juiste doel.

Atalanta verstevigde met de ruime overwinning de vierde plaats, die in Italië ook nog recht geeft op deelname aan de Champions League. Nummer vijf AS Roma staat nu op zes punten. Hateboer en De Roon speelden de gehele wedstrijd bij Atalanta, dat met 74 treffers in deze competitie tot dusver verreweg over de meest productieve ploeg in de Serie A beschikt.