Atalanta verzuimt Juventus nerveus te maken in titelstrijd

Het Hellas Verona van Sofyan Amrabat kon de borst dus natmaken zaterdagmiddag. Atalanta, waar De Roon op de bank zat, kwam echter moeizaam op gang. Het was zelfs Eddie Salcedo, de spits van Hellas Verona, die de grootste kans van de eerste helft kreeg. Hij werd niet goed gedekt door Gosens, waarna hij helemaal vrij kon inkoppen. Hij kopte echter net over.



Na een doelpuntloze eerste helft was het in de vijftigste minuut ‘gewoon’ weer raak voor Atalanta. Duván Zapata profiteerde van geklungel van Koray Günter en maakte daarmee alweer zijn zeventiende van het seizoen, even veel als ploeg- en landgenoot Luis Muriel. Met de goal scoorde Atalanta bovendien voor de 22ste competitiewedstrijd op rij: een clubrecord. Het betekende de 94e treffer van Atalanta in de Serie A. De laatste Italiaanse ploeg die meer dan 94 keer scoorde in één seizoen, was Fiorentina in 1958-1959 (95 goals).