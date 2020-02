Athletic Bilbao vergroot met goal in blessuretijd crisis bij Barcelona

Video Van aneurysma herstelde Van Wolfswin­kel terug bij FC Basel

6 februari Ricky van Wolfswinkel is weer inzetbaar bij FC Basel. De 31-jarige spits, die maanden buitenspel was vanwege een aneurysma in zijn hersenen, kreeg groen licht van de medische staf. ,,Ik ben terug”, aldus in een video op de sociale media van FC Basel.