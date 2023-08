Atlético brengt slecht nieuws: Memphis Depay lijkt cruciale EK-kwalificatieduels Oranje te kunnen vergeten

met video Wederge­boor­te van Lionel Messi: in twee maanden Miami al meer gelachen dan in twee jaar Parijs

Na twee maanden won Lionel Messi (36) zijn eerste prijs(je) met Inter Miami. De lach op z’n gezicht is veel meer waard dan die Leagues Cup. Uit z’n as verrezen aan de zuidkust van Amerika, nadat PSG hem had uitgebrand. Of waarom Miami alles is wat Parijs nooit kon zijn.