Atlético dankzij intikkers Suárez weer alleen aan kop

Coach Diego Simeone had voorin weer gekozen voor Luis Suárez en João Felix. Het duo werd vorige week tijdens de kansloos verloren stadsderby nog gewisseld. Dat leidde tot boze gezichten richting Simeone. Suárez nam sportief revanche. Kort voor rust verlengde hij een pass van Kieran Trippier langs doelman Edgar Badia in het doel. In de 58se minuut tikte de Uruguayaan de bal uit een voorzet van Yannick Carrasco binnen. Het leek een probleemloze middag te worden voor de thuisploeg tot Lucas Boyé in de 64ste minuut raak kopte: 2-1.



In de laatste 20 minuten kwam Diego Costa in het veld, terug na een blessureperiode van vier weken. De aanvaller versierde een strafschop en benutte die zelf in de 80ste minuut: 3-1.