Atlético kan voorlopig niet beschikken over Diego Costa

Costa kwam zondag nog in actie. In de thuiswedstrijd tegen Espanyol viel de 31-jarige aanvaller in de 80ste minuut in. Costa kwam dit seizoen tot dusverre in elf competitieduels tot twee doelpunten.



Het is nog niet duidelijk hoe lang trainer Diego Simeone niet kan beschikken over Costa. Specialisten werken aan een behandelplan, aldus Atlético.