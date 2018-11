Atlético lijdt duur puntenverlies bij laagvlieger Leganés

Video Het mooie verhaal van Bourne­mouth onder succes­coach Eddie Howe

8:19 Manchester United gaat vanmiddag (13.30 uur) op bezoek bij Bournemouth, de verrassing van dit seizoen in de Premier League met een knappe zesde plaats. De grote vormgever van dit succesverhaal is de 40-jarige Eddie Howe, die al ruim tien jaar indruk maakt met zijn prestaties bij The Cherries.