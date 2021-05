Atlético Madrid blijft op titelkoers na late goal van Suárez, rol van FC Barcelona uitgespeeld

Samenvatting El Ghazi bekroont voorselec­tie bij Oranje met tiende competitie­tref­fer voor Aston Villa

17:06 Anwar El Ghazi heeft, twee dagen nadat bekend werd dat hij in de voorselectie van Oranje zit voor het EK, opnieuw zijn klasse laten zien bij zijn club Aston Villa. De aanvaller maakte in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace zijn tiende doelpunt van het seizoen seizoen in de Premier League. Villa verloor wel in Londen: 2-3.