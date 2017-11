Atlético Madrid geeft Levante een pak slaag

Atlético was al in de vijfde minuut op voorsprong gekomen via een eigen doelpunt van Rober. Gameiro maakte er na een half uur 0-2 van en tekende na bijna een uur spelen ook voor de derde treffer. Zijn aanvalsmaatje Griezmann, woensdag in de Champions League tegen AS Roma (2-0) al goed op dreef met een doeltreffende omhaal en een assist, voerde de score daarna met twee doelpunten verder op.

Atlético Madrid staat met 27 punten uit dertien duels op de derde plaats in La Liga. De ploeg van Simeone is net als FC Barcelona (34 punten) en Valencia (30) nog altijd ongeslagen. Die twee clubs treffen elkaar zondag in het Mestalla-stadion van Valencia.