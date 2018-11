Atlético Madrid in blessuretijd langs Athletic Bilbao

7 punten Dortmund breidt gat met Bayern uit na winst in spectacu­lai­re topper

20:30 Borussia Dortmund heeft een belangrijke tik uitgedeeld aan Bayern München. Voor het oog van 81.000 fans werd in een zinderende topper afgerekend met de Duitse Rekordmeister: 3-2. Daardoor is het verschil in de Bundesliga nu alweer gegroeid naar 7 punten in het voordeel van de koploper, Bayern staat nu derde.