Atlético Madrid te sterk voor ‘All Stars’ Rooney, Ibrahimovic en Schweinsteiger

In de eerste helft kregen de MLS All Stars, met voormalig Manchester United-teamgenoten Wayne Rooney (DC United) en Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) in de aanval, de betere kansen. Kort voor rust maakte middenvelder Marcos Llorente, die deze zomer overstapte van Real Madrid naar Atlético Madrid, echter de 0-1 voor de Spanjaarden. Na een halfuur spelen werd Ibrahimovic tot teleurstelling van de 25.000 toeschouwers in Orlando al vervangen door de Venezolaanse spits Josef Martínez (Atlanta United), maar ook de topscorer van de MLS vorig seizoen kwam niet door de stugge defensie van Atlético Madrid heen.



In de 85ste minuut maakte João Félix er met een fraaie knal nog 0-2 van, waarna Diego Costa in blessuretijd voor de 0-3 eindstand zorgde nadat hij Bastian Schweinsteiger had geklopt in de sprint. Nicolás Lodeiro (ex-Ajax), Carlos Vela, Jonathan dos Santos, Nani, Alejandro Pozuela en Brad Guzan waren andere bekende spelers die dit jaar hun opwachting maakten in het door het publiek samengestelde MLS All Star-team.