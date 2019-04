Atlético met Costa en Morata in Camp Nou

'Geweldig avontuur' Wim Rijsbergen bondscoach van Salomonsei­lan­den

10:30 Het is weer eens wat anders dan FC Volendam, NAC of FC Groningen, clubs die hij ooit trainde. Wim Rijsbergen, oud-Feyenoorder en goed voor 28 interlands voor Oranje, wordt bondscoach van de Salomonseilanden. Vanochtend is in de Kuip de officiële presentatie. ,,Man, dit is toch een geweldig avontuur?”