Atlético met pijn en moeite voorbij Real Betis

De ploeg van Diego Simeone kon in de eerste helft weinig laten zien, maar Saúl was na een klein halfuur spelen wel attent om de 0-1 achter Adán te schieten. Ook na de pauze kwam Atlético niet in het goede ritme en moest sluitpost Jan Oblak nog een aantal keer in actie komen om puntverlies te voorkomen. Oud-PSV'er Andrès Guardado begon in de basis bij Betis en werd na ruim een uur spelen vervangen.



Dat lukte, want Atléti trok de 1-0 voorsprong over de streep, staat weer op de derde plek en passeert zo rivaal Real Madrid, dat gisteren eenvoudig met 5-0 won van Sevilla. Atlético heeft nu 33 punten, drie punten minder dan FC Barcelona, dat later vanavond op bezoek gaat bij Villarreal, de nummer zes van de ranglijst. Valencia FC is de nummer twee in Spanje met 34 punten. Real Madrid staat 'slechts' vierde met 31 punten.