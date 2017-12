Atlético profiteert met late goal van Griezmann van misstap Barcelona

Video Robben werkt eenzaam in de sneeuw aan rentree

1 december Arjen Robben kan mogelijk komende week in de krachtmeting met Paris Saint-Germain in de Champions League zijn rentree maken bij Bayern München. De Groningse aanvaller trainde vandaag al weer individueel. Robben liep rondjes over het besneeuwde trainingsveld van de Duitse kampioen.