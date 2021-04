Atlético wipt met eenvoudige zege weer over Real heen

De Argentijn Angel Correa maakte in de 39ste minuut het openingsdoelpunt. De Belg Yannick Carrasco besliste het duel in de 80e minuut. Clubtopscorer Luis Suárez ontbrak nog bij Atlético. Hij is nog niet fit.



Nummer 2 Real Madrid won gisteren met 3-0 bij Cádiz. De ploeg van coach Zinédine Zidane heeft 3 punten minder dan Atlético, met nog zes wedstrijden te spelen. Nummer 3 Sevilla heeft 6 punten minder dan de koploper.



FC Barcelona speelde later op donderdag tegen het laag geklasseerde Getafe en won met 5-2. Door de overwinning komt de ploeg van trainer Ronald Koeman weer op de derde plek. Barça moet ook nog een wedstrijd inhalen.