Aubameyang helpt Arsenal aan zege op zwak Manchester United, invalbeurt Van de Beek

De zege op Old Trafford is wel een kleine mijlpaal voor Arsenal, dat al vijf jaar geen uitwedstrijd had gewonnen bij een andere club uit de 'top zes’: Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester City en Manchester United. Op 18 januari 2015 won Arsenal met 0-2 bij Manchester City door goals van Santi Cazorla en Olivier Giroud.



Na een lichte overtreding van Paul Pogba op Héctor Bellerín mocht de aanvoerder van Arsenal aanleggen vanaf elf meter en werd David De Gea de verkeerde hoek ingestuurd. Arsenal had kort voor rust ook al de lat getroffen via Willian, maar dat was het dan ook wel qua verdere kansen. Donny van de Beek viel een kwartier voor tijd in voor Bruno Fernandes, maar ook hij en Edinson Cavani (die inviel voor Mason Greenwood) konden het verschil niet maken. Van de Beek maakte met flink wat fortuin nog wel bijna de 1-1, maar de bal ging via doelman Bernd Leno tegen de paal.



Arsenal klimt door de zege van plek 13 naar plek 8 in de Premier League. Manchester United blijft op een treurige vijftiende plaats staan, met slechts zeven punten na zes wedstrijden. Afgelopen woensdag speelde United nog een uitstekende wedstrijd op Old Trafford, waar RB Leipzig met 5-0 werd verslagen in de Champions League, mede door een hattrick van Marcus Rashford. Ook de populaire aanvaller, die afgelopen week 23 jaar werd, kon vanavond het verschil niet maken. Een week eerder won Manchester United in de Champions League ook al met 1-2 bij Paris Saint-Germain, maar in de Premier League loopt het dus nog altijd niet voor het team van Ole Gunnar Solskjaer.