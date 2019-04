Augsburg verrast bij debuut nieuwe trainer

Drie keer rood in grimmig duel in Serie A

15:27 In het competitieduel tussen Torino en Cagliari (1-1) heeft de arbiter drie keer de rode kaart getrokken. De uittocht begon in de 74ste minuut toen aanvaller Simone Zaza van de thuisclub wegens wangedrag het veld moest verlaten. In de 82ste minuut volgde Luca Pellegrini van Cagliari na zijn tweede gele kaart. Diep in de extra tijd kreeg ook ploeggenoot Nicolò Barella voor de tweede keer geel.