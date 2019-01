Australië uitgeschakeld op Azië Cup, Qatar stuurt Son naar huis

Een goal van Australië werd nog afgekeurd, maar de titelverdediger had nauwelijks ergens recht op in het Hazza bin Zayed Stadium in Al-Ain. Australië won vier jaar geleden in eigen land met overtuiging de Azië Cup, maar kon in de Verenigde Arabische Emiraten nooit overtuigen. In de achtste finale was er al een strafschoppenserie nodig om Oezbekistan te verslaan. Dat lukte (4-2), ondanks een misser van PSV-linksback Aziz Behich. Ook zijn teamgenoot Trent Sainsbury was dit toernooi basisspeler bij de Socceroos, waar Graham Arnold afgelopen zomer het stokje overnam van Bert van Marwijk en zijn assistent Mark van Bommel. Behich en Sainsbury zullen dit weekend terugkeren in Eindhoven. Alex Gersbach, die afgelopen woensdag door NAC werd overgenomen van Rosenborg, was dit toernooi reserve-linksback bij Australië. Hij zal dit weekend ook aansluiten in Brabant. NAC speelt vanavond thuis tegen ADO Den Haag.