Australisch PSV-duo begint met uitglijder aan Azië Cup

Car­diff-manager kwaad op Liverpool: ‘Gebrek aan klasse’

13:55 Neill Warnock is niet te spreken over de handelswijze van Liverpool. De manager van Cardiff City zou Liverpool-back Nathaniel Clyne voor de rest van het seizoen huren, maar moest via de televisie vernemen dat de Engels international tijdelijk verkaste naar Bournemouth. ,,Het is een schande.”