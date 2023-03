AZ-coach Pascal Jansen moet lachen om uitslag bij Napoli - Lazio: ‘We hebben heerlijk geloot’

Reden voor paniek is er absoluut niet in Napels. De voorsprong van de koploper is zeventien punten op Lazio, dat nu dankzij deze driepunter tweede staat. Internazionale en AC Milan volgen achter Lazio op één punt, maar die ploegen komen dit weekend nog in actie.

Trainer Pascal Jansen, met AZ de volgende tegenstander van Lazio in de Conference League, moest lachen om de uitslag van het duel in Napels. ,,We hebben heerlijk geloot. Winnen bij Napoli is niet veel clubs gegeven. Maar we gaan onze huid duur verkopen bij Lazio", zei Jansen bij ESPN.

AZ speelt komende donderdag eerst de uitwedstrijd tegen Lazio, een week later volgt het thuisduel met de club uit Rome.

Borussia Dortmund koploper

Borussia Dortmund staat minimaal voor een dag alleen aan kop in de Bundesliga. De club van Sébastien Haller won de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig (2-1). Borussia Dortmund heeft een voorsprong van drie punten op Bayern München dat zaterdag op bezoek gaat bij VfB Stuttgart.

Marco Reus schoot Borussia Dortmund in de 21ste minuut vanaf de strafschopstip op voorsprong. Emre Can tekende in de 39ste minuut voor 2-0. RB Leipzig kwam niet verder meer dan een treffer van Emil Forsberg in de 74e minuut. Donyell Malen ontbrak bij Borussia Dortmund. De aanvaller had te veel last van een enkelblessure.

Volledig scherm Borussia Dortmund viert een feestje. © AFP

Club Brugge hard onderuit

Het Club Brugge van basisklanten Noa Lang en Bjorn Meijer ging vrijdagavond met forse cijfers onderuit op bezoek bij KV Oostende. Het werd maar liefst 3-0. De achterstand van nummer vier Club Brugge op koploper KRC Genk blijft zodoende twintig punten.

Programma Keuken Kampioen Divisie (Nederland)

Programma Bundesliga (Duitsland)

Programma Serie A (Italië)

Programma Jupiler Pro League (België)

Programma La Liga (Spanje)

Programma Ligue 1 (Frankrijk)

