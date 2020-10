AZ’er Sugawara debuteert in Stadion Galgenwaard voor Japan

Messi bezorgt Argentinië zege bij start WK-kwalifica­tie, Chili woest na verlies in Uruguay

8:54 Argentinië is de kwalificatiereeks voor het WK in Qatar donderdagnacht begonnen met een 1-0 overwinning op Ecuador. Uruguay behaalde een late zege op Chili (2-1), Paraguay en Peru speelden met 2-2 gelijk. Zuid-Amerikaans kampioen Brazilië komt komende nacht in actie.