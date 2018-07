AZ heeft oog op vervanger Alireza, Schürrle weg bij Dortmund

Roemeen Rotariu kan bij AZ Jahanbakhsh opvolgen

De Roemeen Dorin Rotariu lijkt de opvolger te worden van Alireza Jahanbakhsh bij AZ. Rotariu is een linksbenige rechtsbuiten die afgelopen seizoen door Club Brugge was verhuurd aan Excelsior Moeskroen. Bij die club liet hij zich gelden aan het einde van het seizoen door in de play-offs drie keer te scoren in zes wedstrijden. De 22-jarige aanvaller speelde zes interlands voor Roemenië.



AZ speelt donderdag in de voorronde van de Europa League in Kazachstan tegen Kairat Almaty. Voor de Iraanse WK-ganger Jahanbakhsh is belangstelling vanuit onder andere de Premier League.

Dorin Rotariu (l)

Schürrle weg bij Borussia Dortmund

André Schürrle speelt komend seizoen niet meer voor Borussia Dortmund. De Duitse club meldt op Twitter dat de 27-jarige aanvaller toestemming heeft gekregen om met een andere club te onderhandelen. Schürrle maakte al geen deel meer uit van de selectie van de nieuwe trainer Lucien Favre die in Chicago een oefenwedstrijd van Manchester City won (1-0).



Schürrle behaalde in 2014 met de Duitse nationale ploeg de wereldtitel. Twee jaar later maakte hij de overstap van VfL Wolfsburg naar Dortmund, maar daar kon hij niet aan de verwachtingen voldoen. In 33 competitiewedstrijden kwam Schürrle tot drie doelpunten.



Volgens Duitse media is Crystal Palace de belangrijkste gegadigde om Schürrle over te nemen van Dortmund.

Andre Schurrle

Doelman Ward van Liverpool naar Leicester

Doelman Danny Ward zat bij Liverpool in een uitzichtloze situatie. Met de komst van de Braziliaan Allison was zijn kans op speeltijd helemaal verkeken. Ward (25) vertrekt naar Leicester City voor 14 miljoen euro.

Danny Ward

Thy vervolgt voetballoopbaan in Turkije

Lennart Thy vertrekt bij Werder Bremen. De 26-jarige Duitse aanvaller, die vorig seizoen op huurbasis voor VVV-Venlo uitkwam, gaat in Turkije bij Büyüksehir Belediye Erzurumspor voetballen. Die club promoveerde onlangs naar de hoogste klasse.



Thy werd in Nederland vooral bekend toen hij in maart van dit jaar meewerkte aan een stamceltransplantatie, om zo een leukemiepatiënt te helpen. Zeven jaar geleden stond Thy DNA af om daarmee eventueel iemand met bloedkanker te kunnen helpen. In maart bleek dat er een match was met een persoon die aan de ziekte lijdt. De kans op een dergelijke match is doorgaans klein.



Vanwege de stamceltransplantatie miste Thy de wedstrijd tegen PSV. In veel stadions in Nederland klonk dat weekeinde applaus voor de Duitse speler. Thy kwam in Duitsland eerder uit voor Sankt Pauli.

Lennart Thy in het shirt van VVV.

Barça doet megabod op Willian

Barcelona en Chelsea naderen elkaar in een deal over de Braziliaan Willian. Na twee onsuccesvolle biedingen, hopen de Catalanen Chelsea met zo'n 62 miljoen euro overstag te laten gaan. Dat meldt Sky Sports. Barcelona zou al drie maanden met de WK-ganger flirten.



Willian werd door zijn ploeggenoten bij Chelsea afgelopen seizoen gekozen tot speler van het jaar. De Braziliaan kwam sinds zijn komst in 2013 van het Russische Anzhi 44 goals in 236 competitieduels. In de laatste editie van de Champions League scoorde hij nog tégen Barcelona.